Martedì 25 Settembre 2018, 21:48

La Regione Campania ha chiesto all’holding regionale dei trasporti EAV di effettuare “a costi coerenti con quelli vigenti” l’espletamento di servizi ferroviari straordinari in occasione delle partite di calcio disputate in notturna allo stadio San Paolo.«Non è stato facile – commenta il presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio - ma alla fine, dopo una lunga concertazione, è stato raggiunto l’accordo con tutte le sigle sindacali per effettuare l’espletamento di servizi ferroviari straordinari in occasione di tutte le partite di calcio disputate in notturna allo stadio San Paolo a partire da quella di domani, mercoledi 26 settembre, tra la squadra del Napoli e quella del Parma,. L’Ultima corsa da Mostra per Montesanto alle ore 23.58, mentre l’ultima corsa da Montesanto per Pianura alle ore 00.13. È la prima volta - conclude De Gregorio - che serviamo anche gli utenti della linea Circumflegrea,tenendo aperte soltanto le stazioni di Soccavo e Pianura. Per le prossime partite valuteremo la possibilità di fare anche il servizio da Mostra a Torregaveta che è particolarmente complesso per la presenza di sei passaggi a livello. Un caloroso ringraziamento va ai lavoratori per la disponibilità e ai rappresentanti dei sindacati per il senso di responsabilità».