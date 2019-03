Domenica 31 Marzo 2019, 17:02

I ladri di appartamento sono tornati a colpire a Marano, in via Cupa dormiglione, a due passi dal cimitero, nello stesso punto dove avevano fatto irruzione soltanto due settimane fa. Tre persone in azione, come nelle precedenti occasioni, nella tarda serata di ieri. Beffati i condomini di una palazzina, messa a soqquadro dai «topi» d'appartamento per la seconda volta nell'arco di due settimane. Hanno rubato preziosi, qualche altro oggetto, suppellettili e sono scappati scavalcando una recinzione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che indagano sulla lunga serie di furti messi a segno negli ultimi tempi.