Lascia rifiuti in strada nel Napoletano: filmata dai cittadini e denunciata dal Comune

Ripresa in un video da un cittadino mentre deposita in strada rifiuti in strada. Una donna residente a Qualiano è stata multata e denunciata dal Comune, come riferisce il sindaco Raffaele De Leonardis. Erano le 8,30 di ieri mattina e in via Santa Maria a Cubito era appena stato ritirato il vetro come da calendario della raccolta differenziata. Era stato appena completato anche lo spazzamento della strada. Una donna ha però pensato bene di depositare due sacchetti di rifiuti organici. Non contenta, ha raccolto una carta a terra - gettata da un’auto di un altro incivile poco prima - per poi rigettarla in strada quando ha verificato che non si trattasse di nulla di prezioso. «La donna - spiega il cittadino - è stata identificata grazie alla targa della sua auto ed è stata denunciata e multata dalla municipale».

