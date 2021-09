Licola, vandalizzate le docce pubbliche della spiaggia libera

Tubi piegati e divelti. È la triste immagine delle docce vandalizzate, della spiaggia libera di Licola mare.

Il caso, è stato prontamente segnalato alle autorità da Umberto Mercurio, Presidente e portavoce dell'associazione “Licola Mare Pulito”, che su Facebook scrive: «Trovandomi a passare a Licola Mare Giugliano Piazza Cristoforo Colombo ho notato l’atto vandalico messo in atto verso un bene pubblico ed ho provveduto a fare il mio dovere di cittadino. Sono andato dai carabinieri a sporgere denuncia i quali hanno espresso apprezzamento per questa azione e ribadito il concetto di denunciare tutte le illegalità. Spero che la denuncia sia stata fatta anche dai consiglieri che hanno rilevato i precedenti atti vandalici, solo così potremmo sperare in un cambiamento verso la legalità».

La spiaggia libera di Licola Borgo, ad agosto, è stata attrezzata e dichiarata balneabile dall'Arpac. Merito del recupero va ai volontari e allo stesso Mercurio, che per anni si è battuto per denunciare scarichi abusivi e alvei ridotti a fogne.