Poliziotto ucciso a Napoli, è scontro sulle scuse degli imputati

«Non avevamo un pezzo di pane per i nostri figli, siamo usciti alle 3 di notte quando non c'è nessuno in strada. Lo abbiamo fatto di certo per commettere reati, ma non volevamo uccidere nessuno e per questo chiediamo scusa alla famiglia». Sono le parole pronunciate ieri in Tribunale da Igor Adzovic, uno degli imputati per l'omicidio del poliziotto Pasquale Apicella, l'agente che perse la vita la notte dello scorso 27 aprile perché la sua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati