Allertati i vigili del fuoco e la protezione civile per lo spegnimento, sul caso indagano i carabinieri della stazione di Gragnano. Ovviamente, l'unica pista battuta finora porta ai coltivatori di canapa indiana che starebbero preparando il terreno per le piantagioni della camorra, effettuando la pulizia e la conseguente concimazione delle zone sottratte al bosco.

La scorsa settimana, carabinieri e forestale hanno già iniziato a battere il territorio con voli in elicottero per controllare la zona. È già iniziata l'operazione tabula rasa per il contrasto alle piantagioni della camorra.

Prima domenica di aprile e, nonostante i divieti per l'emergenza coronavirus , primo incendio appiccato dai narcos della Giamaica dei. Poco dopo il tramonto, le fiamme si sono sprigionate su una collina a ridosso delle case, in località Selva, tra C. L'incendio è ben visibile da tutta la zona.