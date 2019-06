Coltiva marijuana in casa nel Napoletano: arrestato e condannato

Giovedì 6 Giugno 2019, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una piccola piantagione casalinga e «erba» già pronta nei barattoli: arrestato e condannato. I carabinieri della stazione di Torre Annunziata hanno arrestato il 26enne Ciro Ruocco, accusato di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.Durante la perquisizine nella sua abitazione, i carabinieri hanno sequestrato 191 grammi di marijuana in alcuni barattoli e poi 3 piante di cannabis indica alte circa 170 centimetri e 350 euro in contanti. In casa, però, c'era tutto l'occorrente per la coltivazione «in house» di canapa indiana: concimi, termostati, trita erba e cellophane.Il 26enne è stato sottoposto per una notte agli arresti domiciliari.Questa mattina, assistito dall'avvocato Ciro Ottobre, ha affrontato la direttissima: dopo la convalida dell'arresto, il giudice del tribunale di Torre Annunziata, Francesco Todisco, gli ha inflitto una condanna in abbreviato a due anni e mezzo, concedendo al 26enne il beneficio dei domiciliari.