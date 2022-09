Sorrento, il messaggio d'addio della madre a Luca, morto in un incidente: «Un pezzo di me è morto con te»

«Rimarrai sempre nei nostri cuori Luca eri la mia ragione di vita, ora un pezzo di me è morto con te, dammi da lassù la forza di andare avanti». Lo scrive su Facebook Imma Anastasio, madre di Luca Coppola. «Dio si è preso l'angelo più bello, gentile e generoso della terra per metterlo al suo fianco».

Il venticinquenne di Sorrento è rimasto vittima di un incidente stradale rientrando dal lavoro, si era scontrato contro un’auto impegnata in una manovra non consentita in via Fuorimura, all’altezza dell'incrocio con piazza Carmelo Ganci.