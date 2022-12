Madre promette viaggio in Finlandia alla figlia, ma muore per Covid: sconosciuto regala il volo alla famiglia

La Finlandia, una terra considerata magica: natura incontaminata, centri abitati che sembrano usciti da un racconto fantasy, aurore boreali, oltre a una qualità della vita altissima. La “casa di Babbo Natale” - la tradizione vuole che la residenza ufficiale di Santa Claus sia proprio in Finlandia, precisamente a poca distanza da Rovaniemi - è un sogno per molti.

Lo è anche per la famiglia di Salvatore Esposito, un funzionario della Città Metropolitana di Napoli. Nello specifico, è la figlia di Salvatore a desiderare di mettere piede in quelle terre innevate. Così, è Annamaria Castellano, moglie di Salvatore, a fare la grande promessa alla figlia: un giorno tutta la famiglia volerà in Finlandia.

Nel 2020, però, il Covid si porta via Annamaria. Pochi giorni fa Salvatore, scorrendo i post nella sua home page di Facebook, si imbatte in una foto postata dall’account di Andrea Vento World, agenzia fondata e gestita dal manager e tour operator Andrea Vento. Quella foto ritrare Andrea con alle spalle un aereo targato Finnair. Descrizione: «Arrivato in Finlandia». Salvatore quindi lascia un commento sotto la foto del tour manager: «È un desiderio di mia figlia ma purtroppo non realizzabile per il costo del viaggio. La mamma glielo aveva promesso, prima che il Covid la portasse via. Spero un giorno di poterla accontentare e di portare avanti io la promessa fatta da mia moglie».

Andrea legge il commento e regala un sogno a Salvatore e alla sua famiglia: «Ciao Salvatore, ho letto il tuo commento e mi si è spezzato il cuore. Un mio amico e cliente si è proposto di regalare il viaggio a tua figlia, inviami un whatsapp».

Poco dopo, il tour operator dedica un nuovo post al commento di Salvatore con la sua risposta: «Sulle mie pagine social succede anche questo (non di rado). Sono sempre stato convinto che fare del bene sia una missione. Chi mi segue da tempo sa che quando posso, cerco di fare quanti più gesti di generosità possibili. Questa volta però, il mio amico e cliente che è qui con me, ha insistito che fosse lui e la moglie a regalare un sorriso in più. Grazie a nome di tutti, Concordio Malandrino». Concordio ha fatto quindi felice Salvatore, sua figlia - che realizzerà il suo sogno finlandese - e certamente anche Annamaria.