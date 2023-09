Maltrattamenti in famiglia, arrestato 40enne a Scampia

Ha aggredito la mamma e la sorella. Qualcuno ha sentito le urla ed ha chiamato i carabinieri ma lui - un 40enne di Scampia, a Napoli - anche alla presenza dei militari ha cointinuato ad inveire contro le due donne. Così per l'uomo sono scattate le manette e quindi il trasferimento in carcere. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia.

Le due donne che fisicamente stanno bene si sono riservate la possibilità di recarsi in ospedale