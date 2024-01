Mani Tese, raid nella sede dell'associazione a piazza Cavour

«La Cgil Napoli e Campania esprime la piena solidarietà e il proprio sdegno di fronte alla vile azione di cui è stata vittima la scorsa notte la sede dell'associazione Mani Tese. Purtroppo constatiamo come non sia la prima volta che la bottega e la sede dell'associazione sia oggetto di aggressioni e furti in un'area della città che, seppure assolutamente centrale, risulta abbandonata al degrado e all'incuria». Così in una nota la segreteria Cgil Napoli e Campania esprimendo solidarietà all’associazione che, nella notte, ha subito un atto vandalico ai danni della sede in piazza Cavour a Napoli.

«La devastazione e il furto subito dall'associazione, che da anni opera a fianco dei più deboli riaffermando i valori della solidarietà e della pace, valori che persegue anche la Cgil - si legge nella nota - necessitano di una risposta forte delle istituzioni locali, a partire dal Comune che deve fare della messa in sicurezza e della riqualificazione di tutta piazza Cavour e dei giardini antistanti una sua priorità immediata affinché gli operatori dell'associazione, ma anche i tanti cittadini che affollano quell'area – conclude la Cgil Napoli e Campania - siano degnamente tutelati».