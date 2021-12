Figlio di imprenditore rapito a Marano, riesce a scappare dal furgone dei banditi: indagano i carabinieri, ipotesi racket

Indagini in corso a Marano, con i carabinieri della locale compagnia sulle tracce di alcuni malviventi che due giorni fa hanno sequestrato - probabilmente per finalità estorsive o per mettere a segno una rapina - il figlio di un noto imprenditore della città attivo nel settore dell'edilizia. L'uomo, di professione ingegnere, sarebbe stato condotto in una località periferica della città, ma è riuscito a fuggire dal furgone nel quale era tenuto rinchiuso. I militari dell'Arma di Marano sono stati allertati da una segnalazione giunta in caserma. Si indaga anche negli ambienti della criminalità organizzata. A Marano e nei comuni limitrofi, in cui sono egemoni i clan Orlando, Nuvoletta e Polverino, nel corso degli ultimi anni diversi imprenditori sono state vittime di estorsioni o tentativi di estorsione. Si tratta perlopiù di palazzinari o di titolari di aziende per lo smaltimento dei rifiuti.

