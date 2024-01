Incinta di un milionario, ha voglia di caviale: «Non so se posso mangiarlo, ma è delizioso». E lui fa 13mila km per accontentarla

Linda Andrade è ormai un nome molto conosciuto sui social a causa di una sua peculiarità: è la moglie di un milionario che vive a Dubai e spesso i suoi contenuti sono in grado di generare polemiche. Ancor più oggi, che la 24enne originaria della California è incinta del suo primo figlio e ostenta ancor più di prima - se possibile - lo stile di vita lussuoso e senza freni che può permettersi grazie ai soldi del marito. L'ultimo motivo di dibattito, in ordine di tempo, vede protagonista un viaggio dagli Emirati a Las Vegas, solo per soddisfare la sua voglia di caviale: «È il bambino che me lo chiede», ha spiegato la futura mamma al nono mese di gravidanza.

La voglia di caviale

Andrade non lesina nel ricordare che suo marito è multimilionario e si vanta di essere una casalinga che «approfitta», per sua stessa ammissione, della fortuna del suo uomo. Da quando è incinta, ci ha tenuto più volte a ribadire che «non lo fa certo gratis», ed è quindi costantemente alla ricerca di gratificazioni. L'ultima riguarda una condizione ben nota alle donne in gravidanza: la voglia di un cibo in particolare. Nel caso di Linda, si tratta di caviale e carne Wagyu giapponese per i quali, sostiene, il suo bambino va matto. In un video pubblicato sul suo account TikTok spiega di aver praticamente costretto suo marito a portarla a Sin City perché «Las Vegas ha il miglior Wagyu giapponese».

E così, dopo un viaggio di quasi 13.000 chilometri, la coppia ha potuto finalmente gustare la pregiata carne al prezzo di 250 dollari al chilo. Prima di lasciare la città, la coppia multimilionaria si è anche concessa una cena a base di caviale: «Non so se il caviale sia sicuro (da mangiare durante la gravidanza n.d.r.), ma sai una cosa? È delizioso. Non giudicarmi», dice dando adito alle critiche.

L'origine della ricchezza

Non è la prima volta che Linda Andrade fa discutere per la sua smania di ostentare la ricchezza. Come ha spiegato in alcune interviste, la sua vita agiata è una recente conquista. Quando aveva solo due anni, la sua famiglia emigrò dalla Giordania agli Stati Uniti. Lì è cresciuta in un ambiente umile e ha incontrato Ricky, suo marito, quando erano adolescenti. Anche lui proveniva da una famiglia semplice e i suoi primi lavori furono da lavapiatti e tecnico di elettrodomestici. La svolta è arrivata quando Ricky si è interessato al mondo delle criptovalute ed è diventato un grande trader di valuta digitale. Quando erano ancora in piena espansione, ebbe un grande successo che catapultò lui e Linda nella loro vita attuale, circondati da denaro e lusso.