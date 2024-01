«Andrea Delogu incinta?» La risposta della conduttrice ai fan sorprende

Andrea Delogu è molto presente sui social, ama condividere con i suoi follower i viaggi insieme al fidanzato, il modello Luigi Bruno e ridere delle loro disavventure, come successo in Lapponia e il freddo incredibile. La conduttrice ha pubblicato di recente una serie di foto che raccolgono la sua vita nell'ultima settimana e, tra selfie con il fidanzato e prove di ballo, alcuni hanno notato delle «rotondità sospette». Che Andrea Delogu sia incinta?

Andrea Delogu ha da poco compiuto 41 anni e, si sa, la domanda «ma un figlio?» è sempre una delle prime che vengono fatte quando si è in una relazione stabile, anche se il fidanzato ha 24 anni e la differenza tra i loro è di 17 anni.

Eppure Andrea alla maternità neanche ci pensa, non troppo almeno, «dipende da quello che mangio la sera prima», aveva scherzato in un'intervista.

Ma per i suoi follower, alcuni in particolare diventa importantissimo sapere l'origine di quelle «rotondità sospette» che vedono negli ultimi scatti. Detto fatto, Andrea Delogu ha risposto.

«Aria nella pancia» è stata la risposta secca di Andrea, forse infastidita dal ciclico commento che torna sotto alle sue foto dopo ogni periodo di tempo. «La maternità non definirà il tipo di donna che sono e la mia indipendenza. Quella della maternità, per me, è più una decisione legata al tempo che viviamo e a come ci vogliamo sentire in un certo momento della vita», aveva detto, anche perché le soddisfazioni sul lavoro stanno arrivando, e sono tante, e la riempiono di gioia. E questo è ciò che importa.