Marano, strade al buio: boom di furti e incidenti

Città al buio. Dal centro alla periferia, ormai da molte settimane, fioccano le segnalazioni di strade non illuminate. A nulla sono valse le sollecitazioni, le discussioni a mezzo social, le richieste di intervento ai vigili urbani e al personale dell'ufficio tecnico comunale. Nulla da fare. Il Comune di Marano - in dissesto finanziario e gestito da una triade commissariale dopo lo scioglimento del municipio per infiltrazioni camorristiche -...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati