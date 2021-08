Marijuana tra i frutteti, arrestato a Varcaturo 79enne dal pollice verde

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per coltivazione e detenzione di droga a fini di spaccio un 79enne incensurato di Giugliano in Campania. Era in un terreno di circa otto ettari, tra i filari di un frutteto da lui coltivato per conto di una società milanese. E proprio tra gli alberi, lontane da occhi indiscreti, l’anziano si prendeva cura di sedici piante di cannabis alte tra i 3 e i 4 metri.

Ben 85 chili di “erba” irrigata con un sistema a pioggia che essiccata avrebbe certamente fruttato molto denaro ai pusher. I militari lo hanno osservato a lungo e quando hanno avuto la certezza che a curare la piantagione fosse il 79enne dal pollice verde, sono intervenuti. Finito in manette, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida