Meteo Napoli domani, è allerta gialla: grandinate e raffiche di vento da mezzanotte

È in atto sulla Campania un'elevata instabilità atmosferica che genera precipitazioni repentine, e anche molto intense, fortemente localizzate. Tali fenomeni temporaleschi sono difficilmente prevedibili in termini spaziali e temporali poiché caratterizzati da una grande rapidità di evoluzione. Proprio per la natura di tali fenomeni, anche connessi ai cambiamenti climatici, è possibile che, contemporaneamente possano verificarsi, in singoli punti del territorio, anche grandinate, fulmini e raffiche di vento tali da determinare danni alle coperture, caduta di rami o alberi.

APPROFONDIMENTI IL METEO Meteo, maltempo in arrivo per tutto il weekend: le temperature... IL MALTEMPO Maltempo a Napoli, grandine grossa come uova: frane e danni... SPAZIO Spazio, il cacciatore di venti Aeolus compie tre anni: con strumento...

La Protezione Civile della Regione Campania, anche tenendo conto della fragilità di alcune aree, connesse alle recenti precipitazioni, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo su penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento. A partire dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani si prevedono rovesci e temporali soprattutto sul settore costiero, con possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulmini, possibili grandinate.