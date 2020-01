Napoli, scontro tra treni della metropolitana 1 tra Colli Aminei e Piscinola

Incidente ferroviario nella metropolitana di Napoli: due treni si sono scontrati tra le stazioni di Colli Aminei e Piscinola sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. L'impatto tra i due convogli è avvenuto all'altezza della strettoia dopo la fermata dei Colli Aminei e avrebbe coinvolto anche un terzo treno che però, a differenza dei due che di sono scontrati, non aveva passeggeri a bordo.

L'Anm ha annunciato lo stop delle corse sull'intera tratta.

Sono in corso le operazioni per evacuare i treni e sono state chiuse le fermate di Frullone, Chiaiano e Piscinola. Tutti gli ospedali della zona collinare sono stati allertati per eventuali feriti, anche se al momento non sembra ci siano situazioni da codice rosso.

L'incidente potrebbe essere stato causato da un errore umano.

