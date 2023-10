Movida a Napoli, multati due bar per occupazione abusiva del suolo pubblico

Nell'ambito delle attività di prevenzione e controllo nelle zone di maggiore affluenza della movida cittadina, gli agenti della Polizia Locale hanno controllato cinque attività commerciali di cui due, in zona Mezzocannone, sono state sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nel quartiere Vomero, zona Piazza Vanvitelli, sono stati effettuati controlli di polizia stradale con 14 veicoli multati ed uno rimosso.

A Chiaia, in particolare in via Mergellina, sottoposti a controllo 18 veicoli di cui otto sanzionati per molteplici violazioni del codice della strada; sette quelli sottoposti a sequestro perché sprovvisti di copertura assicurativa, sei perché non sottoposti a revisione.

Tre invece i conducenti sorpresi a guidare sprovvisti della patente di guida e due quelli che conducevano motoveicoli senza il casco protettivo.