Napoli, bloccato dopo un furto all'Università: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, duante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Mezzocannone per la segnalazione di un addetto alla sicurezza dell’ateneo che aveva appena bloccato l’autore di un furto.

Gli operatori hanno accertato che quest’ultimo, poco prima, aveva asportato un pc portatile completo di accessori e delle chiavi all’intero degli uffici dell’Università e, una volta sorpreso, era stato bloccato

I poliziotti, dopo aver identificato l’uomo per un 19enne romeno, lo hanno tratto in arresto per furto aggravato denunciandolo, altresì, per porto di oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di un coltello.