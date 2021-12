Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Mergellina. Un 19enne incensurato si trovava nella sua auto insieme ad alcuni amici quando è stato avvicinato da quattro persone a bordo di scooter. Gli hanno puntato una pistola e gli hanno sottratto un orologio di valore e il cellulare. Sono poi fuggiti. Non ci sono feriti.

Indagini dei carabinieri della stazione di Posillipo per identificare e rintracciare i responsabili.