«Sgomberato dai vigili del fuoco», ferma l'auto davanti al Municipio di Mugnano e filma la protesta

Singolare protesta stamani a Mugnano. Un uomo, giunto nei pressi del municipio a bordo della propria autovettura, ha fermato il mezzo proprio davanti agli uffici comunali. È sceso dall'auto e ha ripreso, con il proprio smartphone, le immagini della protesta. Bloccato il traffico veicolare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale e i carabinieri della locale stazione.

L'uomo sostiene di essere stato sgomberato sabato scorso dal suo appartamento per una perdita idrica. Lo sgombero sarebbe stato imposto dai vigili del fuoco. Ora dormirebbe in auto insieme con la moglie e figli e chiede pertanto un alloggio al Comune di Mugnano. Traffico in tilt in tutta la zona a ridosso del Municipio.