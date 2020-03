Arrestato per furto aggravato un 19enne incensurato di origini serbe. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri di Sant'Antimo in via Fleming, nel comune di Frattamaggiore, a bordo di una vettura che aveva appena rubato in un altro comune dell'hinterland a nord di Napoli.

Il 19 enne era riuscito a spaccare il vetro dello sportello anteriore e a dileguarsi. Il giovane, arrestato dai militari dell'Arma, è ora in attesa di giudizio. Il veicolo è già stato restituito al sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, proprietario dell'autovettura rubata nella notte.

