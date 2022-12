Museo Napoli, il Comune: «Anche De Laurentiis è interessato»

«Abbiamo iniziato a immaginare quello che può essere un progetto-programma con l'assessore al turismo Teresa Armato, perchè, anche se lo sapevamo prima, la vittoria dell'Argentina e le conseguenti feste in città con migliaia di turisti e di argentini, hanno confermato quanto sia importante fare un tributo e un omaggio a Maradona, per quello che è stato per Napoli e non solo». Queste le parole di Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli che ha commentato l'ipotesi di un Museo del Napoli in città: «Ragioniamo dunque non soltanto ed esclusivamente su un museo ma anche su un percorso turistico per accompagnare i visitatori nei luoghi di Maradona».

«Abbiamo impostato questo discorso, avvertiamo la necessità di strutturare un turismo sportivo programmatico e sistematico, può essere la strada giusta per un rilancio anche dal punto di vista sportivo per la città» ha continuato a Radio Marte l'Assessora.«Ai primi di gennaio abbiamo una riunione con l'assessore Armato, raccoglieremo anche le idee della città, ma è un programma da realizzare sicuramente entro il prossimo anno. Un museo allo stadio? Certo, va però concordato con il Napoli, avendo il club in gestione l'impianto per molti giorni alla settimana. So che il presidente De Laurentiis è interessato e consapevole dell'importanza del museo, inizieremo una interlocuzione con la società azzurra per realizzare il tutto».