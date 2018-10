Napoli, movida choc: turista americano accoltella al petto pusher africano

Domenica 14 Ottobre 2018, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 14-10-2018 11:12

Sangue nella notte sulle vie dello spaccio del centro storico. Un cittadino statunitense di 26 anni arrivato per turismo a Napoli ha ferito gravemente un pusher gambiano con il quale aveva concordato l'acquisto di una dose di droga.L'approccio è avvenuto in piazza Bellini: qui i due si sono conosciuti e qui hanno contattato la cessione dello stupefacente. Da una prima ricostruzione fatta dalla Polizia di Stato emerge che l'africano avrebbe inviato l'americano a seguirlo in un vicolo della zona dei Tribunali: qui è accaduto qualcosa che ha fatto scattare la reazione dell'acquirente (il quale si è forse accorto che gli stava per essere propinata una truffa).È nata una colluttazione tra i due al culmine della quale lo statunitense ha estratto un coltello colpendo il gambiano al petto. Ferito gravemente l'uomo è stato soccorso e ricoverAto in gravi condizioni al Loreto Mare dove nella notte è stato operato. Restano gravi le sue condizioni. Fermato dagli agenti del Commissariato Vicaria l'aggressore.