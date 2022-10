Napoli-Ajax, vigilia di sangue: tifoso olandese di 21 anni accoltellato in piazza Bellini

Vigilia di sangue per Napoli-Ajax. Sono tornati in azione i soliti teppisti, quelli travestiti da tifosi azzurri che però hanno un cuore nero. Ferito un ragazzo olandese, l’altra notte, in pieno centro storico: in venti lo hanno accerchiato, insultato, picchiato e ferito con tre coltellate.

Atto ignobile e vile, l’aggressione messa a segno nei pressi di piazza Bellini, che getta nuove e tristi ombre su alcuni ambienti del cosiddetto “tifo organizzato” napoletano. Si ritorna ai giorni cupi di qualche anno fa quando - soprattutto in occasione delle trasferte di alcune squadre straniere impegnate nelle Coppe europee - le strade di Napoli si trasformavano in percorsi di guerra per i turisti stranieri. Una vergogna profonda che infanga, inutile dirlo, l’immagine di una città accogliente ed inclusiva con tutti.

Chissà però cosa penserà di Napoli e dei napoletani il 21enne olandese che nella serata tra lunedì e martedì passeggiava tranquillo lungo le stradine dei Decumani. Giunto in città poche ore prima, prima di fare rientro nell’albergo che si trova in via Medina si era distaccato momentaneamente dalla comitiva di connazionali, imbattendosi nel “branco” di delinquenti che - avendolo riconosciuto come olandese - hanno iniziato a offenderlo, accerchiandolo. Quando il giovane ha reagito ai primi calci e pugni, è spuntata la lama di un coltello: chi lo brandiva ha sferrato più colpi, tre dei quali hanno raggiunto la vittima alla coscia destra.

Rispettando il copione tipico, subito dopo aver lasciato in terra sanguinante lo straniero, i vigliacchi se la sono data a gambe, mentre alcuni passanti soccorrevano il ferito. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il 21enne all’ospedale Pellegrini, e poi anche la polizia. I medici hanno suturato le ferite, trattenendo il ragazzo in ospedale fino a ieri mattina, quando è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Ora tocca alle indagini. Ma questo episodio ha fatto inevitabilmente salire la temperatura del pre-partita tra Napoli e Ajax, prevista al “Maradona” stasera con inizio alle 18,45.

Massima attenzione da parte delle forze dell’ordine impegnate per garantire l’ordine pubblico allo stadio, ma anche - e forse anzi soprattutto - che nelle ore precedenti al match non si verifichino altri gravi episodi di “caccia” al tifoso avversario. Stando agli ultimi dati forniti dalla Questura, oggi a Napoli sono previsti 2160 tifosi olandesi. In maggioranza sono già sbarcati ieri, ma anche questa mattina a Capodichino atterreranno altri voli charter.





Per quanto riguarda il piano sicurezza, valgono le stesse regole che vengono disposte per garantire un afflusso e deflusso pacifico e regolare. Con il concentramento della tifoseria olandese all’interno della Stazione Marittima, da dove poi partiranno gli autobus che li condurranno, scortati, a Fuorigrotta. In occasione della gara di Champions League di stasera è scesa in campo anche la società calcio Napoli, che ha invitato tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle 16 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. La società ha invitato i tifosi napoletani «a contribuire alla serata di sport nel rispetto del clima sereno e della passione autentica dei tifosi azzurri». Arrivata ieri anche la squadra dell’Ajax. I “lancieri” sono sul lungomare, all’hotel Vesuvio: i calciatori e lo staff sono stati accolti anche da diversi tifosi azzurri e curiosi accorsi per vedere da vicino l’arrivo degli olandesi. L’atmosfera è stata molto serena.



Ma non è mancata qualche provocazione anche da parte olandese. «Potreste essere vittime di attacchi e rapine, occhio ai bambini», è solo una delle raccomandazioni sulla sicurezza dei propri tifosi scritte dai lancieri sul proprio sito. Una dura risposta è arrivata dal consigliere comunale Luigi Musto che ha scritto una lettera alla società olandese chiarendo che Napoli «è città dell’accoglienza, dell’integrazione, della sportività e della passione. Le rapine, i pericoli, gli atti vandalici avvengono in ogni parte del mondo e il calcio ne amplifica talvolta la parte peggiore di certo pseudo-tifosi che sovente subiamo noi in Italia piuttosto che viceversa».