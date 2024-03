Napoli, sorpreso con 5 involucri di hashish: arrestato 48enne

È stato arrestato ieri sera, in zona Arenaccia a Napoli, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un 48enne napoletano trovato in possesso di cinque involucri di hashish del peso di 18 grammi circa. Con se aveva anche un telefono cellulare e 45 euro ricavati dall'attività di spaccio.

Gli agenti del commissariato San Carlo - Arena, si sono accorti dell'uomo durante il servizio di controllo del territorio.

Il 48enne transitava in via Persico a bordo di uno scooter e lo hanno visto cedere qualcosa in cambio di denaro ad una persona, che si è poi allontanata frettolosamente.