Arenaccia, ruba in un supermercato: arrestato un 24enne rumeno

Nella mattinata di venerdì, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Acquaviva, all’esterno di un esercizio commerciale, hanno notato un uomo che, chiedendo aiuto, stava rincorrendo un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato quest’ultimo accertando che lo stesso, poco prima, dopo essere entrato in un’area attigua all’attività commerciale, riservata al personale addetto, aveva asportato alcuni cartoni contenenti generi alimentari.

Per tali motivi, un 24enne rumeno con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto aggravato, mentre la refurtiva è stata restituita al direttore del supermercato.