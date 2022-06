Napoli, getta 3 dosi di hashish in via Fontanelle: arrestato pusher 45enne

I carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli hanno denunciato per detenzione a fini di spaccio un 45enne incensurato di Porta Capuana. I militari lo hanno notato all’interno di un bar di via Fontanelle. L’uomo, alla vista dei militari, ha gettato tre involucri in un cestino e poi ha tentato di allontanarsi.

I militari lo hanno visto, hanno raccolto quanto appena gettato e lo hanno fermato. Si trattava di tre pezzi di hashish per un peso pari a poco meno di 60 grammi.

Scatta la perquisizione, sia personale che domiciliare, con i militari che trovano e sequestrano altri 6 grammi di sostanza e la somma contante di 1225 euro ritenuta provento del reato. E’ stato tutto sequestrato.