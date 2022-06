Piazza Nazionale, arrestato spacciatore: aveva tre telefoni e due grammi di marijuana

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Nazionale un uomo che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad un giovane che si è allontanato frettolosamente. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di due bustine contenenti marijuana del peso di circa 2 grammi, tre telefoni cellulari e 350 euro.

Inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto un’altra bustina della stessa sostanza per circa un grammo e 3.235 euro. A.E., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente.