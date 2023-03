Covid a Napoli, arrivano gli infettivologi per fare il punto a tre anni dalla pandemia

I massimi esperti di infettivologia si incontreranno a Napoli per fare un punto della situazione a tre anni dallo scoppio della pandemia nell'ambito del convegno “infettivologia all'ombra del vesuvio, Covid-19 dalla A alla Z”, che si terrà a Napoli il 27 e 28 aprile prossimi presso il complesso dei SS. Marcellino e Festo, in largo San Marcellino. Il convegno è patrocinato da SIMIT ,società italiana di malattie infettive e tropicali, SITA, società italiana di terapia antinfettiva e GISA, gruppo italiano per la stewardship antimicrobica.

I lavori saranno presieduti dai professori Ivan Gentile, università degli studi di Napoli Federico II, e Nicola Coppola, università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, con un comitato scientifico d'eccellenza formato dai massimi esperti nazionali in materia. «Anche se continuano a morire circa 50 persone ogni giorno solo in Italia (soprattutto non vaccinati e fragili), la malattia di oggi è completamente diversa da quella di 3 anni fa, e quindi diverso deve essere il nostro approccio ad essa: meno tamponi, meno isolamenti inutili, no ai reparti “ghetto”, maggiore utilizzo delle armi che la scienza di offre: vaccini, farmaci antivirali e anticorpi monoclonali», afferma il professor Ivan Gentile.

«Questi due giorni di alto spessore scientifico – spiega il professor Nicola Coppola– saranno anche occasione per rivedere il lavoro fatto in questi tre anni, considerando che la pandemia Covid-19 non è la prima né l'ultima che il mondo dovrà fronteggiare».