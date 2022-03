Napoli, articoli di Carnevale venduti senza marchio: sequestri e multe da 72 mila euro

Controlli presso i punti di vendita all'ingrosso e al dettaglio di vestiti, maschere e scherzi di carnevale dei carabinieri dei nas nell'Italia meridionale per contrastare l'immissione in commercio di prodotti non conformi che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza e la salute dei consumatori, soprattutto bambini.

In tale contesto i carabinieri dei nas del gruppo per la tutela della salute di Napoli hanno ispezionato 221 attività commerciali, contestando 41 violazioni per articoli di carnevale sprovvisti di marchio CE e dei dati riferiti all'importatore e articoli di carnevale privi di indicazioni e/o non recanti indicazioni in lingua italiana. Sequestrate inoltre 7.666 confezioni di articoli di carnevale per un valore di 60 mila euro circa, elevando sanzioni amministrative per complessivi 72.352 euro. Proposta la chiusura di tre attività commerciali per gravi carenze.