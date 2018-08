Mercoledì 15 Agosto 2018, 13:54

Un Ferragosto triste quello che si è presentato a Napoli ed ai napoletani. La tragedia del ponte Morandi a Genova ha colpito direttamente anche la città, con la scomparsa di quattro ragazzi di Torre del Greco che si trovavano in Liguria di passaggio per le vacanze estive. Tra questi anche Giovanni Battiloro, cameraman e giornalista molto conosciuto nell'ambiente, che aveva seguito la cronaca e lo sport negli ultimi anni.«Il Calcio Napoli commosso abbraccia le famiglie dei quattro ragazzi di Torre del Greco morti a Genova. Tra questi Giovanni Battiloro che attraverso i suoi video e le sue immagini ha saputo raccontare con passione e professionalità la squadra azzurra del suo cuore», la nota del club di Aurelio De Laurentiis dai propri account social.Al dolore si è unito anche il Comune di Napoli con le parole del Sindaco Luigi De Magistris. «Esprimo la mia profonda tristezza per la tragica scomparsa a Genova di Giovanni Battiloro - unitamente ai suoi tre amici Gerardo, Antonio e Matteo - giornalista di Julie che negli anni ho imparato ad apprezzare non solo per la bravura con la macchina da presa ma anche per l’educazione ed il garbo con cui svolgeva il suo lavoro. L’amministrazione comunale abbraccia forte la famiglia ed è accanto a tutti quanti gli hanno voluto bene», ha detto in una nota.