Napoli, arrestato a Bacoli pusher con quasi 200 grammi di hashish

I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 31enne incensurato di origini brasiliane ma stabilmente residente a Bacoli. È stato controllato in strada, in Via Castello. Addosso una stecchetta di hashish di poco più di un grammo e 45 euro in contante.

A casa una pallina di cocaina e due panetti di hashish per complessivi 191 grammi. Il 31enne è finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.