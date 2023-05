Napoli, Bono Vox ammira il Cristo Velato. E mette la musica di «Someone else’s tears»

Bono Vox stamattina è stato al Museo Cappella Sansevero per una visita privata a porte chiuse. Ad accoglierlo la presidente del museo Maria Alessandra Masucci insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Dopo aver ascoltato il racconto del gioiello barocco da parte della presidente Masucci e dopo aver ammirato il capolavoro di Giuseppe Sanmartino, Bono ha appoggiato il telefonino al lato della statua del Cristo velato per ascoltare nel silenzio della Cappella il brano che ha scritto con Zucchero “Someone else’s tears”.

Al termine della visita ha lasciato il suo messaggio di ringraziamento sul libro degli ospiti illustri: “veiled Christ’s crying someone else’s tears. Grazie”.