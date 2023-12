Napoli: cade luminaria in via Scarlatti, la denuncia dei commercianti

Poteva essere una tragedia. Per fortuna la luminaria in via Scarlatti zona non pedonale è caduta questa notte tra le 4.30 e le 5. La scoperta è stata fatta però solo questa mattina quando i residenti e commercianti della zona si sono ritrovati con l’enorme luce natalizia riversa sul marciapiede. In tarda mattinata sono poi arrivati i tecnici per comprendere cosa fosse accaduto. Secondo una prima ipotesi è probabile che la luminaria sia stata legata in modo sbagliato, ma è tutto da verificare.

Sul caso è intervenuto anche Enzo Perrotta presidente del centro commerciale Vomero Arenella: “Poteva essere una tragedia, per fortuna è successo soltanto all’alba.

Quando delle luminarie ce ne siamo occupati noi commercianti non è mai successo nulla del genere. Ci chiediamo come sia stato possibile che sia caduto. Come è stato legato il laccio? Pare che il filo fosse tropposottile. Abbiamo allertato anche il Comune che ci ha detto che avrebbe verificato immediatamente il l’accaduto. Per fortuna non è successo niente di grave. Se fosse successo a quest’ora poteva colpire persone o auto”.