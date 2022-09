Napoli-Caserta, in fuga dai militari per 35 chilometri a tutto gas

In fuga per 35 chilometri. Dal parco Verde di Caivano, quando l'automobilista incrocia una pattuglia dei carabinieri. Forse non vuole essere controllato, sterza bruscamente e parte a tutta velocità, sull'asse Napoli-Caserta.

Ma i militari lo tallonano, cercando di evitare brusche manovre. Alla fine il giovane viene bloccato a San Nicola la Strada, nel suo paese: ora è in camera di sicurezza, in attesa di essere giudicato per resistenza a pubblico ufficiale.