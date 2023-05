Centro storico di Napoli, arrestato pusher gambiano

Ieri pomeriggio i Falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via Mezzocannone hanno notato un uomo cedere qualcosa ad una persona in cambio di una banconota. I due, alla loro vista, si sono allontanati velocemente nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati, trovando l’acquirente in possesso di due involucri contenenti circa due grammi di marijuana, mentre lo spacciatore è stato trovato in possesso di 26 involucri contenenti circa 27 grammi della stessa sostanza, di un telefono cellulare e di 150 euro; inoltre, presso l’abitazione di quest’ultimo hanno rinvenuto un bilancino di precisione.





Un 47enne gambiano, dunque, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.