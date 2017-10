Prescrizione decennale per le cartelle esattoriali, Pisani guida la rivolta da Napoli

utti i contribuenti e alle persone oneste che si occupano di diritto tributario e cartelle esattoriali: nella bozza della legge di bilancio hanno pensato di equiparare la cartella esattoriale ad un giudicato ovvero prevedendo un termine di prescrizione decennale per le cartelle notificate, e non opposte, fino al 31/12/2017. Le sezioni unite a novembre avevano stabilito l‘esatto contrario. Questa norma invece sta passando nel più totale silenzio

ichiesta di aiuto e di rivoluzione: organizziamoci prima che sia troppo tardi. Mi rivolgo alle persone intellettualmente oneste e vittime di questi speculatori, sovvertitori del diritto e della giustizia pur di far cassa sulla nostra pelle. Non vogliamo essere rappresentati da tali politici che anziché regolarizzare Equitalia, come promesso e sbandierato, ora con nuova legge palesemente incostituzionale, ma oro per i burocrati ingiusti, vuole far rivivere per dieci anni crediti prescritti e togliere il pane alla gente infinitamente esposta a terribili esecuzioni

Sabato 21 Ottobre 2017, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi rivolgo a t».L'avvocato Angelo Pisani, al convegno che si sta svolgendo su «Diritti e doveri dei contribuenti», lancia l'allarme. E dice: «La mia è una r