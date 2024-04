Katia Follesa e Angelo Pisani, fine di un amore? Lei confessò: «Viviamo in case separate, il nostro rapporto sta cambiando»

Storia d'amore finita tra Katia Follesa e Angelo Pisani? Secondo il settimanale Oggi la coppia di comici dopo 25 anni di felice convivenza avrebbe messo un punto definitivo. Non c'è ancora niente di ufficiale, nulla di comunicato ma i genitori di Agata, la loro meravigliosa bambina, avrebbero chiuso la loro lunga storia d'amore ormai da qualche tempo.

Katia Follesa, malore sul palco durante il suo spettacolo a Taranto. «Grazie ai soccorritori del 118»

Le case separate

Uno stop che però non cancella l'affetto, la stima e nemmeno la voglia di poter continuare a condividere insieme tante cose, tra cui anche il lavoro, i tanti progetti che li continua a vedere insieme sul palco.

Qualche tempo fa, in un'intervista al Corriere della Sera, Katia Follesa aveva già parlato di separazione: «C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno». Poi sempre al Corsera aveva specificato: «Non stiamo vivendo la fine di una storia, ma una sua mutazione. Ne abbiamo parlato anche con nostra figlia, Agata, spiegandole che non sarebbe venuta meno la nostra quotidianità ma si sarebbe aggiunta questa dimensione».

Insomma si è spenta la passione, almeno momentaneamente, almeno è quello che sperano gli amici di Katia e Angelo, ma resta la voglia di stare insieme e farsi ancora due risate. Con la speranza insomma, che sia solo una crisi passeggera...