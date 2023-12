Napoli, dall'8 dicembre al 6 gennaio attiva la ZTL “Morelli, Filangieri, Mille”

Come ogni anno dall'8 dicembre al 6 gennaio tutti i sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 sarà in vigore la ZTL “Morelli, Filangieri, Mille”.

Nel dettaglio è stato previsto:

A) ISTITUIRE il divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato denominata “Morelli, Filangieri, Mille”;

B) ATTIVARE IN ESERCIZIO il varco telematico di Via Morelli per il controllo di accesso alla ZTL “Morelli, Filangieri, Mille”.

eccetto per:

a) i mezzi pubblici non di linea (bus, taxi, autovetture pubbliche a noleggio con conducente);

b) i veicoli delle Forze dell'Ordine, di Soccorso, della Protezione Civile;

c) i veicoli intestati ad Enti Pubblici Locali e veicoli delle Società controllate dal Comune di Napoli, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria; nonché le seguenti categorie di veicoli riconoscibili da contrassegno rilasciato dal Comune di Napoli ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 655 del 15.06.2012:

d) veicoli dei residenti;

e) veicoli dei domiciliati;

f) veicoli dei non residenti, titolari di posto auto fuori sede stradale;

g)veicoli per il trasporto merci: trasporto merci per servizi interni alla ZTL (carico e scarico consentito dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00);

h) veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi;

i) veicoli dei clienti degli alberghi;

j) veicoli dei clienti delle autorimesse;

k) veicoli con a bordo un medico con obbligo di visita domiciliare a pazienti residenti all'interno della ZTL;

l) veicoli per funzioni di interesse pubblico per particolari esigenze che richiedano l'utilizzo di un veicolo;

m) motoveicoli e ciclomotori; diretti nelle seguenti strade:

1. Via Morelli; 2. Vico Santa Maria Cappella Vecchia; 3. Piazza dei Martiri (nella carreggiata esterna alle fioriere, di collegamento di via Morelli con via S. Caterina a Chiaia) nonché i veicoli autorizzati a transitare nel I tratto di Via Chiaia; 4. Via Santa Caterina; 5. Via Gaetano Filangieri, nonché i veicoli autorizzati per il varco di Piazza Rodinò; 6. Via dei Mille (tratto dall'intersezione di via Filangieri alla confluenza di via Nisco); 7. rampa Caprioli. 8. rampe Brancaccio;