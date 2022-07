Napoli, donna con due figli piccoli occupa l'ex sede Cisl pericolante in via Cisterna dell'Olio

Una donna con due figli minori ha occupato la sede della Cisl Funzione Pubblica in via Cisterna dell'Olio 10, da tempo pericolante e non più frequentata dal sindacato a seguito di interdizione per motivi di sicurezza disposta con ordinanza sindacale. La donna chiede l'assegnazione di una casa. Il segretario generale della federazione di Napoli Luigi D'Emilio, in rappresentanza della categoria, accompagnato dal leader della Campania Lorenzo Medici, dopo essersi recato sul posto e verificato che la serratura era stata forzata, ha presentato denuncia alla Digos della Questura, al commissariato dei Decumani e alla Polizia locale.

«Bisogna sgomberare subito - hanno detto i due sindacalisti - perché l'intero palazzo è a rischio crollo. Ma va trovata subito anche una soluzione alternativa per la famiglia, a tutela dei minori. Perciò abbiamo scritto una lettera al sindaco Manfredi affinché prenda rapidamente a cuore il caso ed individui una soluzione soddisfacente per la giovane donna e i suoi figlioli».