Napoli, dramma di San Giovanni: la moglie uccisa con 40 coltellate

Ha ucciso la moglie Ewa Kaminska, 48 anni, polacca di Sztum, con oltre quaranta coltellate Pasquale Pinto, l'ex guardia giurata di 55 anni che ieri ha tenuto in apprensione Napoli.

Dopo avere assassinato la donna, infatti, armato di pistola ha sparato diversi colpi dalla finestra, anche contro la Polizia. I tre figli della coppia - una ragazzina di 14 anni e due ragazzi, di 16 e 18 anni - sono stati affidati a uno psicologo.

Per avere la certezza sulle cause della morte del 55enne si sta attendendo l'autopsia: verosimilmente, si sarebbe ucciso assumendo farmaci, forse diluiti in una bottiglia dalla quale spesso ieri è stato visto bere. La Squadra mobile di Napoli ha ascoltato i testimoni; secondo quanto si è appreso la famiglia stava affrontando difficoltà economiche. Di recente Pinto era rimasto senza lavoro. La casa era tuttavia perfettamente in ordine, pulita e sistemata.