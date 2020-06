Napoli Est, cittadini-giardinieri recuperano piazza Bisignano a Barra

Pulizia in piazza Bisignano a Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli. A intervenire non sono gli operatori del Comune di Napoli ma cittadini del quartiere insieme all’associazione Cittadinanza Attiva per la Barra. Sono state necessarie diverse ore di lavoro per poter rimuovere rifiuti e verde infestante.

Da diversi mesi la piazza che si apre davanti lo storico Palazzo Bisignano - detto anche villa Roomer, una delle centoventidue villa vesuviane del “Miglio d’Oro” - giaceva in una condizione di forte degrado non solo a causa della mancanza di ordinari interventi di pulizia e manutenzione ma anche per l’evidente inciviltà di chi ha frequentato gli spazi. Bottiglie di vetro, lattine, cartacce e ogni altro materiale è stato recuperato dai volontari prima di poter procedere al taglio delle fittissime erbacce che avevano ricoperto le aiuole, l’arena, i gradini così come la base degli alberi. In questo luogo manca la manutenzione da tempo, prima ancora dello scoppio della crisi sanitaria dovuta al coronavirus. Solo nei giorni scorsi sono arrivati i dispositivi di protezione per i giardinieri della VI municipalità che si occupa del verde orizzontale, ovvero delle aiuole degli spazi pubblici.

Ci vorrà ancora molto lavoro per far splendere l’intera piazza di Barra. I volontari si sono ripromessi di ritornare ma già oggi hanno voluto abbellirla mettendo alcune piante, in particolare tre yucca. È un segnale di speranza indirizzato a chi passerà e si fermerà in piazza, prima segno di abbandono, ed oggi, grazie all’opera dei cittadini del posto, simbolo di una voglia di riscatto dal degrado che, purtroppo, caratterizza varie zone della periferia orientale della città. L’associazione C.A.B. è da tempo impegnata nella promozione di iniziative ed eventi che possano sensibilizzare cittadini e istituzioni alla cura del territorio puntando molto sulla storia e sulla ricca cultura di tutto il quartiere custode di diverse ville vesuviane e, quindi, di un pezzo di storia recente così come di una tradizione musicale poco conosciuta. Proprio a due passi da questa piazza c'era il più importante orto botanico del Mezzogiorno, poi abbandonato e ormai seppellito dal cemento delle palazzine. Esiste, dunque, un patrimonio tutto da valorizzare e da far conoscere soprattutto ai più giovani.



Intanto nei prossimi giorni in piazza Bisignano prenderanno corpo gli interventi previsti dal progetto «Una piazza per ogni quartiere» della VI municipalità. Per lo spazio antistante la storica dimora è prevista la riconfigurazione del marciapiede così da realizzare un’area di sosta. L’obiettivo dei progettisti è decongestionare il traffico di corso Sirena e lasciare lo spazio adeguato ai pedoni. Circa 14mila euro l’importo dei lavori ai quali si aggiungono altri 5mila necessari allo spostamento di tre pali della pubblica illuminazione e per la rimozione di altri punti luce. Una decisione per nulla condivisa da cittadini, attivisti e realtà associative del quartiere che avevano chiesto all’ente municipale di rivedere il progetto così da eliminare l’area di sosta prevista davanti la villa vesuviana.

Decisiva la manutenzione della piazza dopo l'attività dei volontari. Una questione molto spinosa visto che gli spazi verdi da recuperare sono tantissimi e le risorse sono ridotte all'osso.

