Napoli, evade dagli arresti domiciliari e fa un incidente a Via Caracciolo: arrestato 21enne

Era evaso dagli arresti domiciliari ed era sprovvisto di patente il giovane di 21 anni coinvolto in un incidente stradale verificatosi in via Caracciolo, a Napoli, mentre era alla guida di una moto di grossa cilindrata.

Gli accertamenti svolti dal personale della polizia locale hanno consentito di accertare che il soggetto era evaso dagli arresti domiciliari, motivo per cui è stato arrestato.

Sottoposto a processo con rito direttissimo, è stato condannato ad ulteriori 9 mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari.