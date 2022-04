Napoli, tenta di rubare un cellulare ad un passante: arrestato 22enne rumeno evaso dal carcere di Avellino

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono interventi in via Gianturco per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha indicato loro un uomo che, poco prima, aveva afferrato per un braccio una ragazza rubandole il cellulare ed era stato poi bloccato da alcuni passanti.

APPROFONDIMENTI IL FURTO Napoli, scippo a via Toledo: ladro in scooter strappa l'iPhone... IL FURTO Napoli, ruba il cellulare a una passante: denunciato 30enne algerino IL FURTO Napoli, scippa il cellulare a una donna: trovato e arrestato (con il...

Gli operatori hanno raggiunto il rapinatore, un 22enne romeno con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per rapina ed evasione, poiché l'uomo era evaso dal carcere di Avellino lo scorso 11 gennaio.