Napoli, scippo a via Toledo: ladro in scooter strappa l'iPhone dalle mani di una 17enne

Ancora uno scippo a Napoli, ancora una volta in Via Toledo, la strada più importante e visitata della città. La vittima è una ragazza 17enne a cui un individuo in scooter, con il volto coperto da un casco integrale, le ha portato via il cellulare strappandoglielo dalla mano, un iPhone regalatole dal suo fidanzato.

Proprio quest’ ultimo, dopo aver sporto denuncia ai carabinieri assieme alla sua ragazza, ha raccontato la vicenda al consigliere regionale di Europa verde Francesco Emilio Borrelli: era circa mezzanotte quando lei stava camminando per via Toledo all'altezza della Galleria Umberto, in direzione piazza del Plebiscito. L'individuo è spuntato da dietro, le ha strappato di mano il cellulare per poi allontanarsi verso Largo Berlinguer. «È l’ennesimo episodio registrato tra via Toledo e largo Berlinguer ma tanti ne sono successi in vari punti del centro storico ed in altre zone.

La città dopo il tramonto diventa terra di nessuno e così ladri, delinquenti e rapinatori si sentono liberi di agire indisturbati e di colpire appartamenti, negozi, cittadini, giovani, studenti e turisti, complice anche la mancanza di assiduità di controlli e pattugliamenti in alcune aree diventate critiche. Per il bene e la sicurezza della cittadinanza, e per preservare il turismo, occorre che il prefetto intervenga e faccia il punto della situazione per studiare un piano di prevenzione crimini. C'è da riflettere sul fatto che avvengano frequentemente scippi in aree pedonali» – ha dichiarato Borrelli.