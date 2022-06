Via Toledo, ruba in un negozio: arrestato 45enne napoletano

Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Toledo presso un negozio di abbigliamento per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinanti dalla responsabile dell’attività commerciale la quale ha raccontato che, poco prima, l’addetto all’accoglienza aveva visto un uomo con una busta che, con fare sospetto, aveva oltrepassato velocemente le barriere antitaccheggio e, pertanto, lo aveva fermato trovandolo in possesso di 4 capi d’abbigliamento del valore di circa 65 euro ai quali aveva asportato le placche antitaccheggio. Gli operatori lo hanno identificato per A.P., 45enne napoletano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per furto aggravato.