Napoli: proposta di matrimonio trash in Galleria, carabinieri a caccia dei responsabili

Palloncini, fuochi d'artificio e musica a tutto volume: «In merito alla vicenda della proposta di matrimonio organizzata all'interno della galleria Umberto I di Napoli - si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri- i militari della Compagnia Napoli Centro stanno indagando per identificare i responsabili dell'iniziativa. Durante l'evento non è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine».



Ultimo aggiornamento: 20:14

