Mercoledì 3 Aprile 2019, 09:53

Incidente nel cuore del Vomero. Pochi minuti dopo le 9 un'auto si è ribaltata sul ponte che collega via Scarlatti a via Cilea. L'uomo al volante è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato verso l'ospedale più vicino, non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente, anche se potrebbe essere coinvolto un furgoncino con il quale sarebbe avvenuto uno scontro laterale. Il traffico sul ponte del Vomero è completamente paralizzato.